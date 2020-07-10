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Фургал заявил о полной непричастности к преступлениям, в которых его обвиняют

Суд по делу губернатора Хабаровского края прошёл в закрытом режиме.

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Сергей Фургал в суде. Фото © LIFE

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил в суде о полной непричастности к преступлениям, в которых его обвиняют. Об этом рассказал его адвокат Борис Кожемякин.

Он заявил о своей полной непричастности категорической, никаких прикосновений к инкриминируемым преступлениям у него нет, — отметил адвокат.

Напомним, Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле дома. Его доставили в Москву, допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств и покушения. Сегодня утром Фургала доставили в суд, вопрос о мере пресечения решается в закрытом для прессы режиме. Следствие просит арестовать губернатора на два месяца.

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