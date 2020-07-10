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Суд по делу Сергея Фургала пройдёт в закрытом режиме

Сегодня губернатору Хабаровского края должны избрать меру пресечения, следствие просит о его аресте.

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Меру пресечения губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу суд изберёт в закрытом режиме, без прессы.

Ранее следствие предложило сделать заседание закрытым в целях безопасности. Сам же глава Хабаровского края заявил, что не видит для себя никаких угроз, так как находится под защитой.

Напомним, Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле дома. Его доставили в Москву, допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств и покушения. Сегодня утром Фургала доставили в суд, следствие ходатайствует о его аресте. Вины глава Хабаровского края не признаёт.

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