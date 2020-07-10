Семья в доле. Что теперь будет с бизнесом губернатора Фургала

Непосильный долг

Семейная бизнес-империя губернатора Фургала оказалась на грани разорения. Государственный банк АО "МСП Банк" подал к ООО "Торэкс", которое распоряжается активами губернаторской семьи, иск на полмиллиарда рублей. Это следует из судебной картотеки. Банк требует суд признать компанию банкротом, то есть неспособной выплатить долг.

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Группа компаний "Торэкс" управляет активами, принадлежащими семье губернатора, в том числе крупнейшим металлургическим предприятием на Дальнем Востоке России — заводом "Амурсталь". Дела у завода, как и у всей бизнес-империи Фургалов, последние месяцы идут неважно. Предприятие нуждается в деньгах.

Требование банка к "Торэксу" разом выплатить полтора миллиарда рублей выглядит для должника нереалистичным. Во-первых, эта сумма вдвое превышает ежегодный заработок компании. Свободных денег, которые остаются после всех расходов компании, — чистой прибыли — и того меньше — 127 миллионов рублей по итогу 2019-го (данные "СПАРК-Интерфакс").

Губернаторский бизнес на государственный счёт

Впервые вопрос "выживания" перед бизнесом семьи Фургала встал в конце прошлого года. Тогда вокруг губернатора уже стали сгущаться тучи: силовики пришли с обысками в офисы компании "Торэкс", которая распоряжается активами губернаторской семьи.

По данным дальневосточных СМИ, после обысков предприятия оказались без финансирования и энергоснабжения. Фургал придумал хитроумный выход из сложившейся ситуации: поручил правительству поддержать его бизнес госденьгами — создать залоговый фонд на 130 миллиардов рублей. Эти средства планировали передать для помощи испытывающему трудности металлургическому заводу "Амурсталь".

Правительственные деньги нужны были предприятию, чтобы расплатиться с кредиторами. Кроме того, правительство само обратилось к банкам, чтобы те поддержали кредитами семейный бизнес Фургала — группу компаний "Торэкс".

Но вместо того чтобы решить финансовые проблемы, Фургал получил проблемы с надзорными ведомствами. В Федеральной антимонопольной службе сочли решение правительства противозаконным. Тогда же силовики заподозрили бизнес-структуры семьи Фругала в неуплате налогов и стали запрашивать у банков выписки со счетов "Торэкса".

Война за активы

В начале 2020-го в бизнес-империи Фургала начались внутренние войны. Давнего бизнес-партнёра губернатора — Николая Мистрюкова, бывшего депутата Хабаровской краевой думы, вывели из бизнеса — его долю перекупила фирма "Армада". Впрочем, на тот момент Мистюкову было не до бизнеса — он уже находился под стражей по тому самому делу об убийстве предпринимателей, которое теперь дошло до губернатора.

Выкупив долю Мистрюкова, фирма "Армада" стала основным акционером "Торэкса" и начала оттеснять семью губернатора от управления бизнесом, сменив директора Сергея Кузнецова, поставленного Фургалом, на своего человека.

Теперь супруга Фургала Лариса Стародубова судится с собственной компанией "Торэкс", управление которой ушло у неё из-под носа. Стародубова пытается оспорить продажу доли в компании партнёра её мужа Мистюкова и смену руководителя.

Вслед за губернатором

© LIFE SHOT

Впрочем, пока семья губернатора билась за контроль над своими активами, пытаясь вернуть в руководство компании "Торэкс" своего человека — Сергея Кузнецова, последний тоже оказался задержан в рамках расследования против губернатора. Кстати, Кузнецов по совпадению вышел из законодательной думы Хабаровского края, где работал депутатом от ЛДПР. Разница только в том, что, в отличие от Фургала, судя по сообщениям местных СМИ, его в причастности к убийствам не подозревают — обвиняют только в мошенничестве.

PS

После задержания губернатора следствие пристально изучит все бизнес-активы его семьи, поэтому не исключено появление новых уголовных дел. Если распорядители богатствами губернаторской четы не смогут объяснить происхождение своих доходов, сотни миллионов могут вернуть в бюджет, как это уже было ранее с другими губернаторами-коррупционерами.