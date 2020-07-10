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Маска, костюм, улыбка. Сергея Фургала привели в зал суда — видео

СК попросил арестовать задержанного губернатора Хабаровского края.

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Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завели в зал суда, где ему сегодня изберут меру пресечения по делу о покушениях на бизнесменов.

Напомним, Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле дома. Его доставили в Москву, допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения. По данным следствия, губернатор Хабаровского края имеет отношение к организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, которые были совершены ОПГ в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Сегодня утром Фургала доставили в суд, следствие ходатайствует о его аресте. Вины глава Хабаровского края не признаёт.

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