"Не может заработать на жизнь". Фургал заявил, что содержит на иждивении 29-летнего сына

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в ходе судебного заседания заявил, что содержит на иждивении 29-летнего сына Антона.
— Ещё на иждивении... Он ещё пока самостоятельно не может заработать достаточное количество финансовых ресурсов для того, чтобы обеспечить себя, — сказал он.
По его словам, 29-летний сын сейчас учится в вузе в Хабаровске и не работает. Также у главы региона есть сын 2000 года рождения и приёмная дочь. Вспомнить год её рождения он не смог.
По данным СМИ, Антон Фургал так же, как и отец, состоит в ЛДПР. В 2014 году баллотировался в Хабаровскую краевую думу.
Напомним, Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле дома. Его доставили в Москву, допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств и покушения. Сегодня утром Фургала доставили в суд, следствие ходатайствует о его аресте. Вины глава Хабаровского края не признаёт.