Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Не может заработать на жизнь". Фургал заявил, что содержит на иждивении 29-летнего сына

По его словам, мужчина сейчас учится в вузе в Хабаровске и не работает.

269

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в ходе судебного заседания заявил, что содержит на иждивении 29-летнего сына Антона.

Ещё на иждивении... Он ещё пока самостоятельно не может заработать достаточное количество финансовых ресурсов для того, чтобы обеспечить себя, — сказал он.

По его словам, 29-летний сын сейчас учится в вузе в Хабаровске и не работает. Также у главы региона есть сын 2000 года рождения и приёмная дочь. Вспомнить год её рождения он не смог.

По данным СМИ, Антон Фургал так же, как и отец, состоит в ЛДПР. В 2014 году баллотировался в Хабаровскую краевую думу.

Напомним, Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле дома. Его доставили в Москву, допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств и покушения. Сегодня утром Фургала доставили в суд, следствие ходатайствует о его аресте. Вины глава Хабаровского края не признаёт.

Выбор редакции

Loading...