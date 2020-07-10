"Не может заработать на жизнь". Фургал заявил, что содержит на иждивении 29-летнего сына

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в ходе судебного заседания заявил, что содержит на иждивении 29-летнего сына Антона.

— Ещё на иждивении... Он ещё пока самостоятельно не может заработать достаточное количество финансовых ресурсов для того, чтобы обеспечить себя, — сказал он.

По его словам, 29-летний сын сейчас учится в вузе в Хабаровске и не работает. Также у главы региона есть сын 2000 года рождения и приёмная дочь. Вспомнить год её рождения он не смог.