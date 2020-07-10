Адвокат: В деле Фургала нет политики

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Адвокат обвиняемого в организации убийств и покушения губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Борис Кожемякин подчеркнул, что в деле главы региона нет политики.

— По мнению защиты, политическая составляющая — не наш аспект. Здесь политика ни при чём. Убиты были конкретные люди. С каких соображений, в какой партии кто состоял — для уголовного кодекса это не имеет значения, все равны перед законом, — отметил Кожемякин.

Он также сообщил, что в суде Сергей Фургал заявил о полной непричастности к преступлениям, в которых его обвиняют.