Давал клятву Гиппократа. Адвокат усомнился в причастности Фургала к убийствам — видео

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Адвокат Борис Кожемякин усомнился в причастности своего клиента, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, к вменяемым преступлениям.
— По образованию врач, имеет достаточно многолетнюю практику, врач, терапевт, невролог. Учитывая клятву Гиппократа, деятельность доктора несовместима с противоправным лишением жизни, — сказал кандидат юридических наук.
Напомним, Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле дома. Его доставили в Москву, допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств и покушения. Сегодня утром Фургала доставили в суд, следствие ходатайствует о его аресте. Экс-депутат Госдумы заявляет о полной непричастности к инкриминируемым преступлениям.