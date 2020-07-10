Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал арестован на два месяца

Суд арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 9 сентября по делу об убийствах бизнесменов.
Напомним, Фургала задержали утром 9 июля возле дома в Хабаровске. Его доставили в Москву, допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств и покушения. Сегодня утром главу Хабаровского края доставили в суд, вопрос о мере пресечения решался в закрытом для прессы режиме. При этом Фургал заявил о полной непричастности к преступлениям, в которых его обвиняют, а его адвокат исключил, что в деле замешана политика.