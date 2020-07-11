За свободу и кормушку: как прошёл хабаровский митинг в поддержку Сергея Фургала

В Хабаровском крае прошли акции протеста против задержания и отправки на суд в Москву губернатора Сергея Фургала. Либеральные СМИ в своих репортажах и текстах рисуют картинку масштабного народного протеста против беспредела Москвы. Пишут о том, что Фургала арестовали в рамках общей политики по закручиванию гаек и борьбе с инакомыслию, что это отложенная политическая месть. И народ вступился за своего губернатора, вышел на "самый масштабный митинг в истории Дальнего Востока" с требованием освободить "народного избранника", поскольку Фургала выбирал и его любит. Красивая история — однако она несколько отличается от реальной жизни, где не всё столь чёрно-белое.

Прежде всего порочен сам лозунг "Освободите". Народ требует посадок преступников, а когда правоохранители занимаются своим делом и задерживают "хороших людей" (рукопожатных журналистов, губернаторов, бизнесменов), начинаются крики "освободите!", а не "разберитесь честно и открыто". А в том, что Сергей Фургал был для электората "хорошим", сомнений нет. Губернатор (как и другой задержанный дальневосточный руководитель — бывший глава Владивостока Игорь Пушкарёв) умел найти подход к людям и знал, как выстраивать свой имидж. Но "хороший" не значит "невиновный". Поезжайте в мексиканскую провинцию — там на местных глав картелей молятся, поскольку на их деньги создаётся инфраструктура, строятся дома, содержатся больницы и школы. В ряде регионов Колумбии Пабло Эскобар до сих пор остаётся местным героем. Да и к тому же Фургала обвиняют не в коррупции и даже не в растрате бюджетных средств. Речь идёт о покушении на убийство, а также убийстве двух человек, за что Фургал и задержан до 9 сентября. И следствие должно разобраться и доказать вину губернатора в суде, а не немедленно отпустить его на волю и сжечь все папки уголовного дела просто потому, что он "хороший".

Правовое государство — это государство, где и "хорошие", и "плохие" равны перед законом. Выйти на свободу Фургал может только по вердикту суда, скостить себе срок (если он действительно виновен в инкриминируемых деяниях) лишь через признательные показания и сотрудничество со следствием.

При этом к самим хабаровчанам, вышедшим на протесты, вопросов нет. Они имеют право выразить своё мнение, и большая часть из них пришла митинговать искренне. Да, пришли незаконно — митинг не был и не мог быть согласован, поскольку из-за эпидемии коронавируса массовые собрания запрещены. Однако федеральные власти правильно оценили ситуацию и позволили населению выпустить пар. Никого не задерживали, да и вообще силу не применяли. Сам же народ не поддавался на провокации (пусть и незначительные), никаким "майданом" не пахло даже в плане количества ("самый масштабный митинг Дальнего Востока" собрал 15–20 тысяч человек, то есть лишь 2–3% жителей Хабаровска), а после обеда большая часть митингующих, пришедших с городских предприятий, просто разошлась по домам.

Вопросы есть — и будут — к тем, кто призывал и накручивал людей выйти на улицы. И прежде всего к региональным властям, которые решили поддержать своего шефа через улицу. А подготовка была неплохой. Заранее напечатали наклейки (телеграм-канал "Незыгарь" пишет о том, что отвечал за это лично помощник Фургала — Захар Синяговский), пресс-служба губернатора края во главе с Надеждой Томченко формально вроде как напоминала жителям о необходимости соблюдать закон и не выходить на митинг, но составила текст обращения таким образом, что он, наоборот, стимулировал людей выйти. В раскрутку мероприятия (судя по картинке) были вложены серьёзные средства, на них работала вся региональная прогубернаторская медиамашина, на содержание которой с учётом соцсетей, телеграм-каналов тратится порядка 500 миллионов рублей в год.

Уже известно, что подготовка к несанкционированным протестным акциям началась после ареста Сергея Фургала. Функции организатора выполняло окружение главы региона, руководство взял на себя первый заместитель председателя Правительства Хабаровского края Владимир Хлапов для того, чтобы обезопасить себя от вероятного ареста.

Да, логика команды понятна — ко многим из них, а также к региональному отделению ЛДПР тоже есть серьёзные вопросы по части соблюдения закона (например, к деловым и личным связям Владимира Хлапова). И они рискуют либо разделить судьбу Фургала, либо потерять доступ к кормушке. Митинги же могут помочь им если не вернуть шефа, то хотя бы поднять политическую цену дальнейших посадок местных элит для федеральной власти, стать этаким щитом для местного чиновничества и актива ЛДПР. И в попытке сделать эти митинги более значимыми хабаровские власти иногда действовали на грани фола.

И речь здесь даже не только о том, что они распространяли фотографии с "правильного ракурса", призывы местных навальнистов, а также координировали с последними свои действия (за что, согласно данным "Незыгаря", тоже отвечал Синяговский). В конце концов Хабаровский край имеет славу одного из протестных центров России. И те, кто не обременён излишней моралью, не видят особого греха в том, чтобы призвать себе на помощь откровенных врагов страны. И даже не в том, что после митингов Хабаровский край (где, в отличие от Москвы и значительной части других регионов страны, число больных коронавирусом с каждым днём лишь увеличивается) ожидает новый всплеск числа заболевших. Разве есть уважаемым чиновникам дело до здоровья простых людей, когда на кону доступ к кормушке?

Речь о том, что масштабные митинги на фоне экзальтированности населения и неадекватного поведения организаторов могут закончиться даже не болезнями, а кровью. Да, никто не хочет пойти по этапу за организацию массовых беспорядков, поэтому хабаровские власти попросили людей после акции "разойтись по домам" и "не слушать провокаторов". Вопрос только в том, кто тогда перекрыл перед митингом центральную площадь из-за "дезинфекционных мероприятий", стремясь обозлить протестующих и стимулируя их сначала на слом заграждений (что и было сделано), а затем на слом чего-нибудь ещё?