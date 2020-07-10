"Пусть разбирается суд". Миронов отреагировал на задержание Фургала

Депутат посоветовал избирателям внимательно изучать биографии претендентов на выборные посты.

Наличие у главы субъекта Федерации обширных бизнес-интересов на возглавляемой им территории неизбежно приводит к конфликтным ситуациям, которые не идут на пользу региону. Исключения являются крайней редкостью, заявил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, комментируя задержание главы Хабаровского края Сергея Фургала.

— Виноват Сергей Фургал в уголовных преступлениях или не виноват — в этом пусть разбирается суд, — подчеркнул депутат.