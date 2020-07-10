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"Пусть разбирается суд". Миронов отреагировал на задержание Фургала

Депутат посоветовал избирателям внимательно изучать биографии претендентов на выборные посты.

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Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. Фото © Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Наличие у главы субъекта Федерации обширных бизнес-интересов на возглавляемой им территории неизбежно приводит к конфликтным ситуациям, которые не идут на пользу региону. Исключения являются крайней редкостью, заявил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, комментируя задержание главы Хабаровского края Сергея Фургала.

Виноват Сергей Фургал в уголовных преступлениях или не виноват — в этом пусть разбирается суд, — подчеркнул депутат.

Миронов посоветовал избирателям внимательно изучать биографии кандидатов на выборные посты. По его мнению, доверием населения должны пользоваться те претенденты, репутация которых не вызывает никаких сомнений, сказано в пресс-релизе на сайте Миронова.

Напомним, Фургала задержали утром 9 июля возле дома в Хабаровске. Его доставили в Москву, допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств и покушения. Сегодня утром главу Хабаровского края доставили в суд, вопрос о мере пресечения решался в закрытом для прессы режиме. При этом Фургал заявил о полной непричастности к преступлениям, в которых его обвиняют, а его адвокат исключил, что в деле замешана политика. Губернатора арестовали на два месяца.

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