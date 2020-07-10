"Пусть разбирается суд". Миронов отреагировал на задержание Фургала
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. Фото © Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС
Депутат посоветовал избирателям внимательно изучать биографии претендентов на выборные посты.
Наличие у главы субъекта Федерации обширных бизнес-интересов на возглавляемой им территории неизбежно приводит к конфликтным ситуациям, которые не идут на пользу региону. Исключения являются крайней редкостью, заявил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, комментируя задержание главы Хабаровского края Сергея Фургала.
— Виноват Сергей Фургал в уголовных преступлениях или не виноват — в этом пусть разбирается суд, — подчеркнул депутат.
Миронов посоветовал избирателям внимательно изучать биографии кандидатов на выборные посты. По его мнению, доверием населения должны пользоваться те претенденты, репутация которых не вызывает никаких сомнений, сказано в пресс-релизе на сайте Миронова.
Напомним, Фургала задержали утром 9 июля возле дома в Хабаровске. Его доставили в Москву, допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств и покушения. Сегодня утром главу Хабаровского края доставили в суд, вопрос о мере пресечения решался в закрытом для прессы режиме. При этом Фургал заявил о полной непричастности к преступлениям, в которых его обвиняют, а его адвокат исключил, что в деле замешана политика. Губернатора арестовали на два месяца.