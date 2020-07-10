Арест губернатора Фургала. Как чиновник не смог вспомнить своих детей

Меру пресечения главе Хабаровского края Басманный суд Москвы избирал в закрытом режиме из-за угрозы фигурантам дела.

Губернатора Сергея Фургала доставили в суд как простого обвиняемого — в полицейском автозаке, никакой роскоши. Всё в том же костюме, в котором Фургал ехал на работу в Хабаровске, он вышел из машины в сопровождении сотрудников ФСИН, в руке — спортивная сумка вместо рабочего портфеля. Видимо, губернатору уже заранее подвезли вещи в камеру.

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Если из автозака Фургала вывели в 9:40, то в зал он попал только через два с половиной часа. Остаётся лишь гадать, то ли документы приехали позже, то ли кто-то из участников процесса задержался. В зал "сокол Жириновского" зашёл в приподнятом настроении. Улыбался и смеялся, будто был уверен в позитивном решении дела и мягкой мере пресечения. Это заметно даже под маской. Вины в организации убийства и покушении он не признал.

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Следком сразу обозначил свою позицию — арестовать обвиняемого на два месяца, а само заседание нужно провести в закрытом режиме. Здесь выясняется, что во время следственных действий кому-то из фигурантов дела поступали угрозы и следствие опасается за их безопасность, если в суде разгласят материалы дела. По сообщениям СМИ, под госзащиту взят арестованный всё по тому же делу хабаровский предприниматель, бывший партнёр Фургала по бизнесу Николай Мистрюков. Предполагается, что именно он дал показания на губернатора.

Суд заслушивает мнение самого обвиняемого — либерал-демократу Фургалу разницы нет в формате заседания, ему-то никто не угрожает. А ещё на вопросы суда о своём семейном положении заявляет, что живёт в гражданском браке и содержит на иждивении (внимание!) 29-летнего сына Антона.

"Ещё на иждивении... Он ещё пока самостоятельно не может заработать достаточное количество финансовых ресурсов для того, чтобы обеспечить себя" Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края, обвиняемый

Сын сейчас учится в вузе в Хабаровске и не работает. А ещё у главы региона есть сын 2000 года рождения и приёмная дочь. Вспомнить год её рождения он не смог. Предположительно, младший сын учится в Москве, он пришёл поддержать отца в зал суда.

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Заслушав все стороны, суд принимает решение закрыть заседание от СМИ и общественности. Выходя из зала на перерыв, Фургал даже кому-то подмигнул из группы поддержки. Поклонница прибыла аж из самого Хабаровска.

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За защиту обвиняемого губернатора взялся член Московской коллегии адвокатов Борис Кожемякин. Он привёл немного странный, но зато "железный аргумент": его подопечный никогда бы не смог заказать убийство, ведь давал клятву Гиппократа, потому что врач по образованию. Но добавил, что никакой политической подоплёки в деле нет.

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