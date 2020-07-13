Мать бизнесмена, предположительно убитого по указанию Фургала, 15 лет безуспешно добивалась правды

Мать мужчины, по делу об убийстве которого теперь проходит губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, 15 лет добивалась правды через различные инстанции, но все старания были напрасны. Женщина обращалась в том числе к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому.
В письме политику, которое есть в распоряжении Лайфа, она заявляла, что её сын был застрелен в 2004 году по указанию Сергея Фургала, который на тот момент был директором предприятия "Миф-Хабаровск". По её словам, убийцу не могли найти четыре года, пока тот сам не пришёл в прокуратуру с повинной и двумя адвокатами.
Суд проходил странно: свидетелей со стороны защиты не было, заседания постоянно переносились, а приговор был озвучен уже после выборов в Госдуму. В итоге мужчину посадили на 1,6 года, но выпустили по УДО уже через год. К тому времени Сергей Фургал уже был депутатом Госдумы, а его фамилия из итоговых материалов дела пропала.
Мать погибшего добавила, что помимо срока суд также назначил 1,5 миллиона рублей компенсации, однако на 2016 год (семь лет со дня приговора) эти деньги так и не были выплачены. Женщина неоднократно писала в прокуратуру, получала ответ о том, что проводятся проверки, но никакого результата за этим не следовало.
Напомним, Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле дома. Его доставили в Москву, допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств и покушения. На следующий день главу Хабаровского края доставили в суд Москвы. Там он заявил о полной непричастности к преступлениям, а его адвокат исключил, что в деле замешана политика. По решению суда губернатора арестовали на два месяца на время следствия.