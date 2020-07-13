Мать бизнесмена, предположительно убитого по указанию Фургала, 15 лет безуспешно добивалась правды

Мать мужчины, по делу об убийстве которого теперь проходит губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, 15 лет добивалась правды через различные инстанции, но все старания были напрасны. Женщина обращалась в том числе к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому.

В письме политику, которое есть в распоряжении Лайфа, она заявляла, что её сын был застрелен в 2004 году по указанию Сергея Фургала, который на тот момент был директором предприятия "Миф-Хабаровск". По её словам, убийцу не могли найти четыре года, пока тот сам не пришёл в прокуратуру с повинной и двумя адвокатами.

Суд проходил странно: свидетелей со стороны защиты не было, заседания постоянно переносились, а приговор был озвучен уже после выборов в Госдуму. В итоге мужчину посадили на 1,6 года, но выпустили по УДО уже через год. К тому времени Сергей Фургал уже был депутатом Госдумы, а его фамилия из итоговых материалов дела пропала.