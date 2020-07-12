В Хабаровске молодёжь устроила несанкционированные шествия в поддержку Фургала — видео

В Хабаровске проходит новая акция в поддержку арестованного по делу об убийствах главы региона Сергея Фургала. Вечером на улицы города вышла молодёжь, забыв обо всех призывах медиков соблюдать меры предосторожности, связанные с эпидемией коронавируса.

Днём сегодня в Хабаровске тоже был митинг-шествие. В нём приняли участие несколько сотен человек. Мероприятие прошло без происшествий, полиция никого не задерживала. А накануне была более масштабная акция. В ней участвовали несколько тысяч человек.