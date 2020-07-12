В Хабаровске молодёжь устроила несанкционированные шествия в поддержку Фургала — видео

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В Хабаровске проходит новая акция в поддержку арестованного по делу об убийствах главы региона Сергея Фургала. Вечером на улицы города вышла молодёжь, забыв обо всех призывах медиков соблюдать меры предосторожности, связанные с эпидемией коронавируса.
Днём сегодня в Хабаровске тоже был митинг-шествие. В нём приняли участие несколько сотен человек. Мероприятие прошло без происшествий, полиция никого не задерживала. А накануне была более масштабная акция. В ней участвовали несколько тысяч человек.
Минздрав же сегодня напомнил, что такие собрания — фактически идеальные условия для распространения коронавируса.
Как сообщал Лайф, Фургала задержали утром 9 июля возле дома в Хабаровске. Его доставили в Москву, допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств и покушения. 10 июня главу Хабаровского края доставили в суд Москвы, вопрос о мере пресечения решался в закрытом для прессы режиме. В суде Сергей Фургал заявил о полной непричастности к преступлениям. Адвокат исключил, что в деле замешана политика. Губернатора арестовали на два месяца на время следствия.