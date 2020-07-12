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В Хабаровске молодёжь устроила несанкционированные шествия в поддержку Фургала — видео

Минздрав меж тем напомнил, что эпидемия ещё не миновала и такие собрания — идеальные условия для распространения вируса.

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Видео: соцсети

В Хабаровске проходит новая акция в поддержку арестованного по делу об убийствах главы региона Сергея Фургала. Вечером на улицы города вышла молодёжь, забыв обо всех призывах медиков соблюдать меры предосторожности, связанные с эпидемией коронавируса.

Днём сегодня в Хабаровске тоже был митинг-шествие. В нём приняли участие несколько сотен человек. Мероприятие прошло без происшествий, полиция никого не задерживала. А накануне была более масштабная акция. В ней участвовали несколько тысяч человек.

Минздрав же сегодня напомнил, что такие собрания — фактически идеальные условия для распространения коронавируса.

Как сообщал Лайф, Фургала задержали утром 9 июля возле дома в Хабаровске. Его доставили в Москву, допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств и покушения. 10 июня главу Хабаровского края доставили в суд Москвы, вопрос о мере пресечения решался в закрытом для прессы режиме. В суде Сергей Фургал заявил о полной непричастности к преступлениям. Адвокат исключил, что в деле замешана политика. Губернатора арестовали на два месяца на время следствия.

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