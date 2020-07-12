"Война ещё не закончена". Минздрав ответил на заявления, что опасность CoViD-19 миновала

В России удалось значительно снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией, но война с ней ещё не выиграна. Об этом заявили в Минздраве. Там прокомментировали заявления двух противоборствующих лагерей: один предупреждает о новой волне CoViD-19, другой твердит, что опасность миновала.

— Благодаря предпринятым карантинным мерам, мерам профилактики распространения коронавируса нам удалось значительно снизить заболеваемость и обратить развитие эпидемии вспять. Но это можно назвать небольшой победой в одном сражении — война ещё не закончена, — говорится в сообщении ведомства.

Пока в России ещё регистрируется много новых случаев коронавирусной инфекции, в некоторых регионах сохраняется рост заболеваемости. Поэтому важно соблюдать простые правила: мыть руки, использовать маски в общественных местах.

— Любые массовые скопления людей, в том числе протестные демонстрации и выступления, создают идеальные условия для быстрого распространения вируса, — добавили в министерстве.