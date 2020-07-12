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За сутки в России выявлено ещё 6615 человек с коронавирусом. Выздоровело уже больше полумиллиона

Ранее российские учёные заявили, что первая вакцина успешно прошла клинические испытания.

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Фото © ТАСС / Павел Кассин

В России за сутки CoViD-19 подтвердился у 6615 человек. Об этом сообщает Федеральный оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией. За всё время эпидемии выявлено 727 162 случая.

За последние сутки в России выявлено 6615 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 1491 случай (22,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — говорится в сообщении штаба.

По числу новых случаев лидирует Москва (679), далее следуют Санкт-Петербург (293) и Свердловская область (286).

За сутки от коронавирусной инфекции умерло 130 человек. За весь период эпидемии скончалось 11 335 человек. Выздоровело за сутки 3615 человек. Общее число выздоровевших увеличилось до 501 061 человека.

Сегодня стало известно, что российская вакцина от коронавируса успешно прошла клинические испытания, а первая группа добровольцев будет выписана уже через несколько дней. Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в стране началась работа над специальной вакциной от коронавирусной инфекции для детей.

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