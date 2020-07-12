"Москва справилась с испытанием". Собянин оценил работу образовательной системы во время пандемии

Образовательная система Москвы смогла перестроиться и справилась с испытанием пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что данный процесс не был безболезненным, но результаты обнадёживают, если взглянуть на первые итоги ЕГЭ.

— Москва справилась с испытанием для образовательной системы, но я бы не сказал, что безболезненно. Можете себе представить: вся огромная образовательная машина, миллионы учащихся, огромное количество педагогов, учителей, — сказал Собянин в интервью передаче "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".