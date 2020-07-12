Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Москва справилась с испытанием". Собянин оценил работу образовательной системы во время пандемии

Первые итоги ЕГЭ обнадёживают с точки зрения качества перестроенного образовательного процесса, подчеркнул мэр.

95
Post cover

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Образовательная система Москвы смогла перестроиться и справилась с испытанием пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что данный процесс не был безболезненным, но результаты обнадёживают, если взглянуть на первые итоги ЕГЭ.

Москва справилась с испытанием для образовательной системы, но я бы не сказал, что безболезненно. Можете себе представить: вся огромная образовательная машина, миллионы учащихся, огромное количество педагогов, учителей, — сказал Собянин в интервью передаче "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".

Как сообщал Лайф, в Москве продолжается позитивная динамика по заболеванию коронавирусом, за минувшие сутки из столичных клиник выписаны 465 человек.

Выбор редакции

Loading...