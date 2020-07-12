В Москве от коронавируса вылечили 465 человек за сутки

В столичных больницах вылечились от коронавируса ещё 465 пациентов за минувшие сутки. Таким образом, общее число выздоровевших приближается к 165 тысячам. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 465 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164560, — сообщила вице-мэр.
Как сообщал Лайф, примерно полторы тысячи вылечившихся от коронавируса москвичей стали донорами плазмы.