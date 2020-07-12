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В Москве от коронавируса вылечили 465 человек за сутки

Власти столицы призвали излечившихся внести свой вклад в победу над эпидемией, став донорами плазмы крови.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В столичных больницах вылечились от коронавируса ещё 465 пациентов за минувшие сутки. Таким образом, общее число выздоровевших приближается к 165 тысячам. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 465 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164560, — сообщила вице-мэр.

Как сообщал Лайф, примерно полторы тысячи вылечившихся от коронавируса москвичей стали донорами плазмы.

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