Учёные нашли способ бороться с коронавирусом при помощи жирных волос

Американские учёные Института глобального здравоохранения считают, что жирные волосы могут помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Как об этом сообщает портал Yahoo, частицы CoViD-19 могут на некоторое время задерживаться на поверхностях, в том числе и на волосах. Однако продолжительность их нахождения на голове зависит от структуры волос и внешних факторов.