Учёные нашли способ бороться с коронавирусом при помощи жирных волос

Американские учёные Института глобального здравоохранения считают, что жирные волосы могут помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Как об этом сообщает портал Yahoo, частицы CoViD-19 могут на некоторое время задерживаться на поверхностях, в том числе и на волосах. Однако продолжительность их нахождения на голове зависит от структуры волос и внешних факторов.
Процесс проникновения инфекции в организм могут остановить естественные жиры на коже головы, утверждают специалисты. Они будут работать барьером, задерживающим бактерии, и не дадут им "зацепиться" за волосы. Поэтому исследователи пришли к выводу, что лучше не мыть немного жирные волосы в условиях пандемии.
Коронавирус: Главное
Как сообщал Лайф, ранее учёные обнаружили, что коронавирус вызывает длительные проблемы с иммунитетом.