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Учёные нашли способ бороться с коронавирусом при помощи жирных волос

По мнению специалистов, продолжительность жизни вируса на голове зависит от структуры волос.

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Американские учёные Института глобального здравоохранения считают, что жирные волосы могут помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Как об этом сообщает портал Yahoo, частицы CoViD-19 могут на некоторое время задерживаться на поверхностях, в том числе и на волосах. Однако продолжительность их нахождения на голове зависит от структуры волос и внешних факторов.

Процесс проникновения инфекции в организм могут остановить естественные жиры на коже головы, утверждают специалисты. Они будут работать барьером, задерживающим бактерии, и не дадут им "зацепиться" за волосы. Поэтому исследователи пришли к выводу, что лучше не мыть немного жирные волосы в условиях пандемии.

Как сообщал Лайф, ранее учёные обнаружили, что коронавирус вызывает длительные проблемы с иммунитетом.

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