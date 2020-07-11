Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Учёные выяснили, что коронавирус можно обнаружить по голосу пациента

Отмечается, что пока исследование находится на ранней стадии.

132

Учёные из Массачусетского технологического института выяснили, что диагностировать коронавирус у человека можно по его голосу. Результаты их исследования были опубликованы в IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology.

Они изучали голоса знаменитостей до того, как у тех был выявлен коронавирус, в том числе протекающий в бессимптомной форме, и после. В результате оказалось, что заболевание влияет на голос и речь.

В статье отмечается, что из-за коронавируса значительно снижается количество звуковых сигналов, которые использует человек. Это, в свою очередь, проявляется в характеристиках голоса, которые связаны с дыханием.

По данным учёных, это связано с тем, что речь и голос зависят от дыхательного аппарата. И если с последним возникают проблемы, то это обязательно отразится на том, как человек разговаривает.

Однако подчёркивается, что пока исследования находятся на ранней стадии и использованы образцы голосов только пяти человек. Для более детального изучения вопроса потребуется время и дополнительные исследования.

Ранее Лайф сообщал, что коронавирус вызывает длительные проблемы с иммунитетом.

Выбор редакции

Loading...