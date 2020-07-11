Учёные выяснили, что коронавирус можно обнаружить по голосу пациента

Учёные из Массачусетского технологического института выяснили, что диагностировать коронавирус у человека можно по его голосу. Результаты их исследования были опубликованы в IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology.

Они изучали голоса знаменитостей до того, как у тех был выявлен коронавирус, в том числе протекающий в бессимптомной форме, и после. В результате оказалось, что заболевание влияет на голос и речь.

В статье отмечается, что из-за коронавируса значительно снижается количество звуковых сигналов, которые использует человек. Это, в свою очередь, проявляется в характеристиках голоса, которые связаны с дыханием.

По данным учёных, это связано с тем, что речь и голос зависят от дыхательного аппарата. И если с последним возникают проблемы, то это обязательно отразится на том, как человек разговаривает.

Однако подчёркивается, что пока исследования находятся на ранней стадии и использованы образцы голосов только пяти человек. Для более детального изучения вопроса потребуется время и дополнительные исследования.