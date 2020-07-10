Таможня Китая нашла коронавирус на упаковках замороженных креветок из Эквадора

Таможня КНР обнаружила коронавирус на упаковках креветок, импортированных из Эквадора. При этом пробы на CoViD-19, взятые с внутренней части коробок и с ракообразных, оказались отрицательными.

Специалисты предупредили об угрозе загрязнения коронавирусом среды внутри контейнеров трёх компаний из Эквадора. Им временно запретили поставлять ракообразных в Китай, передаёт Reuters.

#BREAKING: novel #coronavirus was detected on the packaging of frozen white shrimps imported from #Ecuador, Chinese Customs Authority announced. pic.twitter.com/3KcmRiDkbE — Global Times (@globaltimesnews) July 10, 2020

Представители таможни пояснили, что решение о приостановлении импорта продиктовано защитой здоровья потребителей и необходимостью "устранения скрытых опасностей".