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Таможня Китая нашла коронавирус на упаковках замороженных креветок из Эквадора

Поставлять свою продукцию в азиатскую страну временно не смогут три производителя.

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Фото © Pixabay

Таможня КНР обнаружила коронавирус на упаковках креветок, импортированных из Эквадора. При этом пробы на CoViD-19, взятые с внутренней части коробок и с ракообразных, оказались отрицательными.

Специалисты предупредили об угрозе загрязнения коронавирусом среды внутри контейнеров трёх компаний из Эквадора. Им временно запретили поставлять ракообразных в Китай, передаёт Reuters.

Представители таможни пояснили, что решение о приостановлении импорта продиктовано защитой здоровья потребителей и необходимостью "устранения скрытых опасностей".

У пациентов, которые переболели коронавирусом, на протяжении длительного времени проявляются сбои в работе иммунитета. Это выяснили учёные из Института вирусологии в Ухани.

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