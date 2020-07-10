В России за сутки выявили 6635 новых случаев коронавируса

За сутки в России выявили ещё 6635 случаев коронавируса, у 25,2% новых пациентов нет клинических проявлений болезни. Таким образом, всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 713 936 заболевших во всех 85 регионах.

В пятёрке по выявляемости Москва (+637 случаев за сутки), Петербург (+300), Свердловская область (+275), ХМАО (+263) и Алтайский край (+240). Ситуация в других регионах выглядит следующим образом:

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За сутки умерло 174 пациента (11 017 летальных исходов за всё время). Полностью выздоровело 7752 россиянина (а всего 489 068 человек с начала эпидемии).