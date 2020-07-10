Испытания российской вакцины от коронавируса перешли в финальную стадию

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Министерство обороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи приступило к завершающей стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса, добровольцы из первой группы будут выписаны уже 15 июля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Добровольцы будут выписаны через пять дней, антитела [к коронавирусу] у них вырабатываются, о чём свидетельствуют результаты анализов на гуморальный и клеточный иммунитет, которые проводятся регулярно, — рассказал анестезиолог-реаниматолог Олег Чихляев.

К настоящему моменту состояние здоровья всех добровольцев хорошее, жалобы на самочувствие, негативные реакции или нежелательные явления не поступали. Также отмечается, что добровольцам из второй группы, который получают вакцину в бустерном варианте, в понедельник, 13 июля, будет введён второй её компонент. В случае успеха они также будут выписаны.

— Чем ближе, тем трудней, тем больше ждёшь — домой приехать, там уже отдохнуть, съездить на речку, покупаться, на рыбалку сходить, — поделился своими переживаниями с журналистами доброволец Даниил.

Отмечается, что вне зависимости от того, в какой группе добровольцы участвовали в эксперименте, все они на 42-й день после первой вакцинации должны будут вернуться в госпиталь для прохождения итогового медицинского осмотра и диагностики, а также оформления всех необходимых документов.