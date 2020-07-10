В ВОЗ не исключили, что в России могут вновь ввести меры для борьбы с коронавирусом

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что в случае несоблюдения гражданами правил по борьбе с распространением коронавирусной инфекции существует вероятность того, что в стране вновь придётся ввести ограничительные меры из-за CoViD-19.

– Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи – другого способа просто не будет, – рассказала она РИА "Новости", отвечая на вопрос о том, существуют ли риски, что власти РФ вернут некоторые запреты, как это происходит в ряде стран, где вновь начало расти число инфицированных.

Вуйнович также добавила, что вопрос о возвращении некоторых мер по борьбе с коронавирусом будет открыт до того момента, пока не создадут вакцину или лекарство против данной инфекции.

– Надо быть к этому готовыми. Лучше пусть это будет раньше, не надо ждать, пока вирус ещё больше распространится. Пожар надо тушить, пока он маленький, – подчеркнула представитель ВОЗ.