Мурашко рассчитывает, в России будет доступно 3–4 вакцины от коронавируса

— Думаю, что до промышленного производства дойдёт, конечно, меньше, но мы рассчитываем, что не менее трёх-четырёх вакцин будет доступно на территории РФ, — сказал он в эфире телеканала "Россия 24", подчеркнув, что сегодня уже отмечено 17 перспективных препаратов, над которыми ведётся более углублённая работа.