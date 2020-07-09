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Мурашко рассчитывает, в России будет доступно 3–4 вакцины от коронавируса

Сейчас отмечено 17 перспективных препаратов.

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Фото © Pixabay

В России до промышленного производства дойдёт не менее трёх-четырёх вакцин от коронавируса, рассчитывает глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

Думаю, что до промышленного производства дойдёт, конечно, меньше, но мы рассчитываем, что не менее трёх-четырёх вакцин будет доступно на территории РФ, — сказал он в эфире телеканала "Россия 24", подчеркнув, что сегодня уже отмечено 17 перспективных препаратов, над которыми ведётся более углублённая работа.

Ранее глава Минздрава сообщил, что вакцинация против коронавируса в России будет добровольной.

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