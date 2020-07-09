Главный инфекционист США заявил, что мир находится в самом начале пандемии

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что мир находится только на начальном этапе пандемии коронавируса. Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

— Если все страны не примут меры по сдерживанию, мы должны ожидать ещё более широкого распространения инфекции... Мы только находимся в начале глобальной пандемии, которая, скорее всего, станет ещё хуже, прежде чем улучшится, — сказал Фаучи.

Он отметил, что на сегодняшний день ситуация с распространением коронавируса в США не находится под контролем, а также вспышки CoViD-19 фиксируют в Азии, Бразилии и ЮАР. По его словам, многие жители Штатов несерьёзно относятся к необходимым мерам по защите и нераспространению заболевания. Инфекционист подчеркнул, что, нарушая необходимые ограничения, люди только подпитывают вирус.