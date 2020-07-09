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Главный инфекционист США заявил, что мир находится в самом начале пандемии

Число случаев коронавируса на Земле уже превысило 12 миллионов.

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Фото © Shutterstock

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что мир находится только на начальном этапе пандемии коронавируса. Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

Если все страны не примут меры по сдерживанию, мы должны ожидать ещё более широкого распространения инфекции... Мы только находимся в начале глобальной пандемии, которая, скорее всего, станет ещё хуже, прежде чем улучшится, — сказал Фаучи.

Он отметил, что на сегодняшний день ситуация с распространением коронавируса в США не находится под контролем, а также вспышки CoViD-19 фиксируют в Азии, Бразилии и ЮАР. По его словам, многие жители Штатов несерьёзно относятся к необходимым мерам по защите и нераспространению заболевания. Инфекционист подчеркнул, что, нарушая необходимые ограничения, люди только подпитывают вирус.

Напомним, число случаев коронавируса в мире уже превысило 12 миллионов. Большинство случаев заболевания данной инфекцией зарегистрировано в США (3 051 427), Бразилии (1 713 160) и Индии (742 417). За весь период эпидемии скончалось более 548 000 пациентов.

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