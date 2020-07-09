"Я теперь официально психбольной". Джиган рассказал о последствиях употребления наркотиков

Мне стало *** [плохо], и я пошёл в туалет. Думал, что там есть душ. Я разделся. Стою голый, смотрю: душа нет в туалете. <...> Туда заходит охрана клуба, спрашивает: "Чувак, почему ты голый?" <...> В итоге я оказался за решёткой. Там в камере дверь такая с маленьким окошком. Передо мной первый экипаж полиции, клубная полиция и стоит полицейская такая симпатичная. Она смотрит на меня: "Что с вами?" А у меня зрачки стеклянные. Я голый стою перед ней, говорю: "Что со мной? Это всё клип". Я как-то понимаю, что это всё, 30% сознания у меня. Говорю: "Мы снимаем music video. Я порноактёр"