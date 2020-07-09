"Я теперь официально психбольной". Джиган рассказал о последствиях употребления наркотиков

34-летний рэпер стал гостем ютуб-шоу "Что было дальше?", раскрыв новые подробности своих злоключений в Штатах, где супруга музыканта Оксана Самойлова родила ему сына. Джиган так обрадовался появлению наследника, что, отмечая радостное событие, не заметил, как на одной из вечеринок ему подсунули тяжёлые наркотики. С этим эпизодом связано появление фото, где голого рэпера уводят в наручниках.
Скриншот © YouTube / LABELCOM
Мне стало *** [плохо], и я пошёл в туалет. Думал, что там есть душ. Я разделся. Стою голый, смотрю: душа нет в туалете. <...> Туда заходит охрана клуба, спрашивает: "Чувак, почему ты голый?" <...> В итоге я оказался за решёткой. Там в камере дверь такая с маленьким окошком. Передо мной первый экипаж полиции, клубная полиция и стоит полицейская такая симпатичная. Она смотрит на меня: "Что с вами?" А у меня зрачки стеклянные. Я голый стою перед ней, говорю: "Что со мной? Это всё клип". Я как-то понимаю, что это всё, 30% сознания у меня. Говорю: "Мы снимаем music video. Я порноактёр"
Джиган
В полицейских участках и психбольницах Джиган оказывался довольно часто. В итоге, по словам рэпера, теперь он официально психбольной. Однако с наркотиками завязал, снова вернулся к занятиям спортом и пытается наладить отношения с женой и детьми.
Четыре раза я был в полицейском участке в Майами, четыре раза я был в разных психбольницах. <...> Меня так кошмарили. Надевали смирительную рубашку, каждый день пихали уколы, таблетки. <...> Я теперь официально психбольной. У меня есть карточка, мне пока нельзя водить машину
Джиган
Пагубные пристрастия музыканта привели к тому, что он оказался на грани развода. Жена Джигана заявляла, что не хочет, чтобы их дети "видели этот ад", и вдобавок обвинила супруга в изменах: "Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему. Он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, клялся, что любит только меня и никогда не изменял". Однако Оксана Самойлова передумала разводиться, аргументируя это тем, что хочет, чтобы у детей были мама и папа.
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