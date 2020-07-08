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Регион
Опубликовано 8 июля 2020, 16:20
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Самойлова впервые раскрыла причину, по которой осталась с Джиганом

С тех пор как выяснилось, что развод пары не состоялся, возмущённых комментариев под постами бизнесвумен заметно прибавилось.

Долгие месяцы поклонники пары Оксаны Самойловой и рэпера Джигана с тревогой следили за тем, как рушатся их отношения. Модель регулярно выкладывала пугающие фото и видео, и подписчики всячески её поддерживали, ожидая развода. Но, как оказалось, ожидание было напрасным. Фанаты Оксаны обвиняли её в пиаре и обмане, и вот бизнесвумен это надоело. Поэтому она решила наконец-то расставить все точки над i.

Фото © Instagram / samoylovaoxana

Фото © Instagram / samoylovaoxana

Я знаю, что все бы радовались, если бы мы развелись, и это было бы логично, правильно и по справедливости. Я тоже так считаю. Но радовались бы мои дети? <...> Я просто дала им маленький шанс на маму и папу. Не мужу, а именно детям

Оксана Самойлова

Опубликовав новое фото с конного ранчо, Оксана написала под ним настоящее откровение. В нём женщина призналась, что до сих пор не простила мужа, но вынуждена была к нему вернуться из-за детей. Весь этот переполох сильно ударил по ним. Старшая дочь Ариэла просыпалась ночами, задыхаясь от панических атак. Именно это заставило молодую маму понять, что она не справится и не сможет смягчить удар по детям.

Фото © Instagram / samoylovaoxana

Фото © Instagram / samoylovaoxana

Правильно ли я поступила? Я не знаю, это покажет время. Но, думаю, мой пример скорее плохой, чем хороший. Теперь День семьи, любви и верности — не про нас)) Грустно, но правда

Оксана Самойлова

В комментариях подписчики разделились — кто-то поддержал кумира, заявив, что дети должны расти в полной семье, а кто-то, наоборот, обругал модель, обвинив в глупости и в плохом для детей примере. Нашлись и те, кто заподозрил во всей драме пары Оксаны и Джигана пиар и кого слова молодой мамы не убедили.

Фото © Instagram / iamgeegun

Фото © Instagram / iamgeegun

В апреле, всё твёрдо решив, Оксана заявила, что подала на развод с Джиганом. Процесс длился долгое время, хотя супружеская пара не планировала делить имущество или опеку над детьми, желая остаться в хороших отношениях. Наконец-то заседание было назначено на 15 июня, но никто из супругов в суде не появился. А позже Оксана и вовсе отозвала заявление, чем разозлила пользователей Сети.

Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал развод, рассказав, что происходит между ними
Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал развод, рассказав, что происходит между ними
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Фото © Instagram / iamgeegun

Анна Бояршина
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