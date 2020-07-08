Самойлова впервые раскрыла причину, по которой осталась с Джиганом

Долгие месяцы поклонники пары Оксаны Самойловой и рэпера Джигана с тревогой следили за тем, как рушатся их отношения. Модель регулярно выкладывала пугающие фото и видео, и подписчики всячески её поддерживали, ожидая развода. Но, как оказалось, ожидание было напрасным. Фанаты Оксаны обвиняли её в пиаре и обмане, и вот бизнесвумен это надоело. Поэтому она решила наконец-то расставить все точки над i.

Фото © Instagram / samoylovaoxana

Я знаю, что все бы радовались, если бы мы развелись, и это было бы логично, правильно и по справедливости. Я тоже так считаю. Но радовались бы мои дети? <...> Я просто дала им маленький шанс на маму и папу. Не мужу, а именно детям Оксана Самойлова

Опубликовав новое фото с конного ранчо, Оксана написала под ним настоящее откровение. В нём женщина призналась, что до сих пор не простила мужа, но вынуждена была к нему вернуться из-за детей. Весь этот переполох сильно ударил по ним. Старшая дочь Ариэла просыпалась ночами, задыхаясь от панических атак. Именно это заставило молодую маму понять, что она не справится и не сможет смягчить удар по детям.

Фото © Instagram / samoylovaoxana

Правильно ли я поступила? Я не знаю, это покажет время. Но, думаю, мой пример скорее плохой, чем хороший. Теперь День семьи, любви и верности — не про нас)) Грустно, но правда Оксана Самойлова

В комментариях подписчики разделились — кто-то поддержал кумира, заявив, что дети должны расти в полной семье, а кто-то, наоборот, обругал модель, обвинив в глупости и в плохом для детей примере. Нашлись и те, кто заподозрил во всей драме пары Оксаны и Джигана пиар и кого слова молодой мамы не убедили.

Фото © Instagram / iamgeegun