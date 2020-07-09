"Буквально висла на Паше". Мирослава Карпович соблазняла Прилучного, когда он ещё был в браке

32-летний Павел Прилучный после развода отправился отдыхать в Крым вместе с детьми и новой возлюбленной — 34-летней актрисой Мирославой Карпович. В Сети стали всплывать совместные снимки счастливой пары. Поклонники бьют тревогу, а инсайдеры сообщают, что звезда "Папиных дочек" стала активно бороться за сердце "мажора" ещё до того, как он официально разорвал отношения с Агатой Муцениеце.

Фото © Instagram / agataagata, m1r0slava_karpovich

Так, один из членов съёмочной группы фильма "Фау-2. Побег из ада", где Прилучный исполнил главную роль, отметил, что Мирослава решительно настроена на то, чтобы привязать актёра к себе. "Давно за этой особой наблюдаю. Решила прибрать, по всей видимости, парня к рукам. Ведь он востребован и популярен", — приводит его слова 7days.

Фото © Instagram / m1r0slava_karpovich

При этом режиссёр фильма Тимур Бекмамбетов был не рад тому, что на съёмочной площадке присутствовал посторонний человек — Карпович постоянно навещала там возлюбленного.

Постоянно видели на площадке Мирославу рядом с Пашей. Она от него ни на секунду не отлипала! Буквально висла на Паше, мешалась! Инсайдер

Слева — Павел Прилучный с Мирославой Карпович, справа — с бывшей женой Агатой Муцениеце. Фото © Instagram / agataagata, Telegram / Только никому...