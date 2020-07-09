"Буквально висла на Паше". Мирослава Карпович соблазняла Прилучного, когда он ещё был в браке

32-летний Павел Прилучный после развода отправился отдыхать в Крым вместе с детьми и новой возлюбленной — 34-летней актрисой Мирославой Карпович. В Сети стали всплывать совместные снимки счастливой пары. Поклонники бьют тревогу, а инсайдеры сообщают, что звезда "Папиных дочек" стала активно бороться за сердце "мажора" ещё до того, как он официально разорвал отношения с Агатой Муцениеце.
Фото © Instagram / agataagata, m1r0slava_karpovich
Так, один из членов съёмочной группы фильма "Фау-2. Побег из ада", где Прилучный исполнил главную роль, отметил, что Мирослава решительно настроена на то, чтобы привязать актёра к себе. "Давно за этой особой наблюдаю. Решила прибрать, по всей видимости, парня к рукам. Ведь он востребован и популярен", — приводит его слова 7days.
Фото © Instagram / m1r0slava_karpovich
При этом режиссёр фильма Тимур Бекмамбетов был не рад тому, что на съёмочной площадке присутствовал посторонний человек — Карпович постоянно навещала там возлюбленного.
Постоянно видели на площадке Мирославу рядом с Пашей. Она от него ни на секунду не отлипала! Буквально висла на Паше, мешалась!
Инсайдер
Слева — Павел Прилучный с Мирославой Карпович, справа — с бывшей женой Агатой Муцениеце. Фото © Instagram / agataagata, Telegram / Только никому...
При этом сами актёры слухи комментировать не торопятся. Прилучный недавно заявил, что не хочет выносить на публику подробности личной жизни, а Карпович и до этого не любила распространяться о своих отношениях. Девушка ни разу не выходила замуж, однако не была обделена мужским вниманием и ей приписывали множество романов.
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