Звезда сериала "Хор" перед загадочной пропажей с лодки написала пост о том, что завтра может не наступить

Зарубежные медиа сообщают, актриса Ная Ривера пропала во время отдыха со своим сыном в Национальном заповеднике Лос Падрес, штат Калифорния. В районе полудня звезда с ребёнком арендовали лодку для прогулки на озере Пиру. Однако спустя три часа, когда срок аренды уже был просрочен, работники обнаружили 4-летнего Джози в лодке одного. Мальчик сидел в спасательном жилете.

Власти тут же организовали поисково-спасательную операцию на озере Пиру, но актрису в первый день найти так и не удалось. Сегодня с утра поиск продолжится, однако надежда ослабевает с каждым часом. Департамент полиции города Вентуры сообщает, что жертва, предположительно, утонула, пишет Metro.

Также, по сообщениям TMZ, есть информация, что сын Наи рассказал полиции, что его мама прыгнула в озеро, но не вернулась обратно. Личные вещи Риверы были найдены нетронутыми в автомобиле актрисы на ближайшей к озеру автостоянке.