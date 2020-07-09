Звезда сериала "Хор" перед загадочной пропажей с лодки написала пост о том, что завтра может не наступить

Зарубежные медиа сообщают, актриса Ная Ривера пропала во время отдыха со своим сыном в Национальном заповеднике Лос Падрес, штат Калифорния. В районе полудня звезда с ребёнком арендовали лодку для прогулки на озере Пиру. Однако спустя три часа, когда срок аренды уже был просрочен, работники обнаружили 4-летнего Джози в лодке одного. Мальчик сидел в спасательном жилете.
Власти тут же организовали поисково-спасательную операцию на озере Пиру, но актрису в первый день найти так и не удалось. Сегодня с утра поиск продолжится, однако надежда ослабевает с каждым часом. Департамент полиции города Вентуры сообщает, что жертва, предположительно, утонула, пишет Metro.
Также, по сообщениям TMZ, есть информация, что сын Наи рассказал полиции, что его мама прыгнула в озеро, но не вернулась обратно. Личные вещи Риверы были найдены нетронутыми в автомобиле актрисы на ближайшей к озеру автостоянке.
Всего за несколько дней до происшествия Ная опубликовала в своём Instagram-аккаунте многозначительное обращение к фанатам, которое в сложившейся ситуации выглядит жутко. По словам актрисы, завтра может не наступить.
Независимо от года, обстоятельств или твоей загруженности, каждый день жизни — это благословение. Используй по максимуму и этот день, и каждый следующий. Ведь завтра может просто не наступить
Ная Ривера
И хоть ситуация не самая обнадёживающая, полиция пока не подтвердила смерть девушки, а значит, шансы на то, что она жива, есть. Социальные сети Риверы взорвались от комментариев её фанатов и коллег по цеху. Все вместе они молятся за спасение актрисы.
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