Вице-премьер оценил сообщения о восстановлении перелётов в 13 стран

Россия не будет бездумно рисковать здоровьем граждан, восстанавливая авиасообщение с другими странами, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

— Рисковать здоровьем граждан никто не собирается. Иначе зачем было потрачено столько усилий, столько жизней было спасено, чтобы сейчас так бездумно подобные действия принять, — цитирует его ТАСС.

Комментируя сообщения о предложении Роспотребнадзора восстановить авиасообщение с девятью европейскими государствами и четырьмя азиатскими, Чернышенко отметил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные, но обеспокоен опасностью второй волны, уже наблюдающейся в некоторых странах.