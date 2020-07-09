Вице-премьер оценил сообщения о восстановлении перелётов в 13 стран

Россия не будет бездумно рисковать здоровьем граждан, восстанавливая авиасообщение с другими странами, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
— Рисковать здоровьем граждан никто не собирается. Иначе зачем было потрачено столько усилий, столько жизней было спасено, чтобы сейчас так бездумно подобные действия принять, — цитирует его ТАСС.
Комментируя сообщения о предложении Роспотребнадзора восстановить авиасообщение с девятью европейскими государствами и четырьмя азиатскими, Чернышенко отметил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные, но обеспокоен опасностью второй волны, уже наблюдающейся в некоторых странах.
Он также подчеркнул, что Ростуризм к осени подготовит предложения по улучшению внутреннего туризма. Вице-премьер рассчитывает, что это послужит новым толчком к развитию туриндустрии в РФ.