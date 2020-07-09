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Вице-премьер оценил сообщения о восстановлении перелётов в 13 стран

Чернышенко обеспокоен опасностью второй волны коронавируса, уже наблюдающейся в некоторых государствах.

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Фото © Pixabay

Россия не будет бездумно рисковать здоровьем граждан, восстанавливая авиасообщение с другими странами, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Рисковать здоровьем граждан никто не собирается. Иначе зачем было потрачено столько усилий, столько жизней было спасено, чтобы сейчас так бездумно подобные действия принять, — цитирует его ТАСС.

Комментируя сообщения о предложении Роспотребнадзора восстановить авиасообщение с девятью европейскими государствами и четырьмя азиатскими, Чернышенко отметил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные, но обеспокоен опасностью второй волны, уже наблюдающейся в некоторых странах.

Он также подчеркнул, что Ростуризм к осени подготовит предложения по улучшению внутреннего туризма. Вице-премьер рассчитывает, что это послужит новым толчком к развитию туриндустрии в РФ.

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