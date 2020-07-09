В Красноярском крае дикий медведь насмерть загрыз женщину у озера

В Красноярском крае местная жительница стала жертвой дикого медведя. Женщину после нападения нашёл её муж, но не успел довезти до больницы. Пострадавшая скончалась в машине от полученных травм. Об этом сообщает телеканал "360".

Как уточнил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Владимир Юрченко, инцидент произошёл в Енисейском районе.

— На озере Лесное, это недалеко от посёлка Байкал, женщина шла по лесу по дороге возле озера. Предположительно, на неё напал медведь. Женщина была одна, — сказал он.

Юрченко отметил, что сейчас на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы, полиция, участковый и охотоведы. Правоохранители выясняют все детали произошедшего.

По словам местных жителей, погибшая — Анастасия Л. из Лесосибирска, мать 18-летнего сына и 11-летней дочери. Самой женщине в начале июня исполнилось 39 лет. Соседи рассказывают о ней как о жизнерадостном, активном, добром человеке, который всегда был готов прийти на помощь.

— Её уход — невероятная трагедия для семьи и знакомых. Погибнуть в таких муках она ничем не заслужила. Боль, скорбь от этой утраты разрывают сердце, — поделилась знакомая.

Она также рассказала, что ужасное происшествие случилось возле домика в лесу, который находится недалеко от населённого пункта. Сама погибшая не раз говорила, что в этом месте видели медведей.