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Регион
Опубликовано 9 июля 2020, 17:35

Умер экс-тренер сборной СССР по футболу Владимир Сальков

Владимир Сальков. Фото © Российский футбольный союз

Владимир Сальков. Фото © Российский футбольный союз

Он скончался на 84-м году жизни.

Бывший тренер национальной и олимпийской сборных СССР по футболу Владимир Сальков скончался, ему было 83 года. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Причина смерти Салькова не уточняется. В РФС выразили соболезнования родным и близким экс-тренера сборной СССР.

Игровую карьеру Владимир Сальков провёл в "Крыльях Советов" и "Шахтёре". После её окончания перешёл на тренерскую работу. Он работал в сборной СССР/СНГ, а также тренировал олимпийскую сборную СССР, которая в 1988 году завоевала золотые медали в Сеуле. В 2003–2007 годах он был спортивным директором московского ЦСКА. Также Сальков награждён орденом Почёта.

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Анастасия Иванова
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