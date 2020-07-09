Умер экс-тренер сборной СССР по футболу Владимир Сальков

Бывший тренер национальной и олимпийской сборных СССР по футболу Владимир Сальков скончался, ему было 83 года. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Игровую карьеру Владимир Сальков провёл в "Крыльях Советов" и "Шахтёре". После её окончания перешёл на тренерскую работу. Он работал в сборной СССР/СНГ, а также тренировал олимпийскую сборную СССР, которая в 1988 году завоевала золотые медали в Сеуле. В 2003–2007 годах он был спортивным директором московского ЦСКА. Также Сальков награждён орденом Почёта.