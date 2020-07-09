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На одной из веток метро Москвы проведут эксперимент по снижению цен на проезд

В случае успеха аналогичная практика будет применена во всей городской подземке.

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Фото © ТАСС / Кассин Павел

В московском метрополитене в рамках эксперимента снизят цены на проезд. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Отмечается, что изменения в тарифах коснутся лишь "фиолетовой" Таганско-Краснопресненской ветки. Снижение цены будет происходить в менее нагруженные часы работы метрополитена, а сама скидка может достичь 50%.

Мы рассматриваем на сегодняшний день два варианта вот этих тарифных решений. Один из вариантов — это скидка 30%, другой вариант — это скидка 50%, — заявил Ликсутов.

Эксперимент начнётся в сентябре и продлится примерно девять месяцев, а в случае его успеха аналогичную практику применят и на других линиях столичной подземки. По задумке, такие меры должны перераспределить нагрузку на транспорт.

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