Метро выпустило тематические "Тройки" ко Дню медицинского работника

Ко Дню медицинского работника, который отмечается в этом году 21 июня, московский метрополитен выпустил серию тематических карт "Тройка" и билетов "Единый". Об этом сообщает пресс-служба метро. Отмечается, что приобрести карты можно уже с 20 июня на станциях в пределах Кольцевой линии, а билеты доступны во всех кассах.

— Мы подготовили эксклюзивные карты "Тройка" и билеты "Единый", приуроченные к празднику, разместили поздравления на медиафасаде Смоленского метромоста, экране павильона МЦД и на экранах в вагонах подвижного состава, — сообщила замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова, отметив, что праздник — возможность выразить благодарность медикам, которые сохраняют наше здоровье и спасают жизни, зачастую рискуя собой.

Тираж билетов "Единый" составил 400 тысяч экземпляров, а тематические карты "Тройка" выпустили в количестве 10 тысяч штук. Билеты украшены фразой "Больше, чем работа", которая символизирует нелёгкий труд медиков.

Кроме того, к празднику также разместили около 300 стикеров с благодарностями и фактами о столичном здравоохранении в вагонах метро. А на эскалаторах и платформах МЦК и МЦД с 18 июня звучали поздравления с Днём медицинского работника от известных актёров и ведущих экспертов.