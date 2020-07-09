Россиянин шьёт провокационные куклы с Джорджем Флойдом и продаёт их по всему миру — видео

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Россиянин шьёт кукол с внешностью погибшего при задержании полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда и продаёт их в Сети. Товар мужчина отправляет по всему миру и даже создал специальный сайт для продажи игрушек.

Большая игрушка вместе с доставкой обходится покупателям в $50. Кроме кукол у предприимчивого мужчины можно заказать подушку с изображением погибшего, представленную в двух разных вариантах: Флойд на фоне флага США или на фоне огня.

Фото © Telegram-канал GeorgeFloydToysOfficial

Свои творения Сергей называет антистрессовыми, ведь внутри изделия наполнены гранулами, передаёт Mash. Россиянин признаётся, что аккаунты в соцсетях, где размещена информация о продаже игрушек и подушек, постоянно банят и ему приходится заводить новые.

— На первой страничке инсты был завал в директе, было много негатива, что я якобы наживаюсь на смерти человека, угрозы поступали, — рассказал мужчина.

По словам Сергея, игрушка является символом, ведь погибшего никто не должен забыть. Мужчина рассказал, что уже отправлял заказы в города России, США, Германии, Австралии, Эстонии. Россиянин отметил, что часть денег с прибыли пожертвовал движению активистов Black Lives Matter.