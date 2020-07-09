Россиянин шьёт провокационные куклы с Джорджем Флойдом и продаёт их по всему миру — видео

Видео © Соцсети
Россиянин шьёт кукол с внешностью погибшего при задержании полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда и продаёт их в Сети. Товар мужчина отправляет по всему миру и даже создал специальный сайт для продажи игрушек.
Большая игрушка вместе с доставкой обходится покупателям в $50. Кроме кукол у предприимчивого мужчины можно заказать подушку с изображением погибшего, представленную в двух разных вариантах: Флойд на фоне флага США или на фоне огня.
Фото © Telegram-канал GeorgeFloydToysOfficial
Свои творения Сергей называет антистрессовыми, ведь внутри изделия наполнены гранулами, передаёт Mash. Россиянин признаётся, что аккаунты в соцсетях, где размещена информация о продаже игрушек и подушек, постоянно банят и ему приходится заводить новые.
— На первой страничке инсты был завал в директе, было много негатива, что я якобы наживаюсь на смерти человека, угрозы поступали, — рассказал мужчина.
По словам Сергея, игрушка является символом, ведь погибшего никто не должен забыть. Мужчина рассказал, что уже отправлял заказы в города России, США, Германии, Австралии, Эстонии. Россиянин отметил, что часть денег с прибыли пожертвовал движению активистов Black Lives Matter.
Напомним, афроамериканец Джордж Флойд скончался после жестокого задержания полицейскими в США. Его смерть вызвала сильный резонанс в обществе и спровоцировала многочисленные акции протеста по всей стране, а также далеко за её пределами. Нередко они перерастали в волну погромов и мародёрства. Новая волна демонстраций началась после того, как в Атланте скончался ещё один темнокожий мужчина, уснувший пьяным на парковке в своей машине. Полицейские ранили его при задержании.