Во время задержания Джордж Флойд 20 раз повторил, что не может дышать

Во время жестокого задержания американскими полицейскими погибший впоследствии афроамериканец Джордж Флойд 20 раз повторил, что не может дышать. Текст расшифровки соответствующего разговора публикует The New York Times.

Видео снималось на камеру одного из правоохранителей, закреплённую на его теле. Длина записи — около 30 минут. По данным газеты, Флойд более 20 раз жаловался на проблемы с дыханием. Он также говорил во время задержания, что умирает. Один из полицейских всё-таки предложил другому перевернуть афроамериканца на бок, так как ему плохо, однако в ответ получил отказ. Задержанному лишь посоветовали прекратить разговаривать, так как на это "расходуется много кислорода".