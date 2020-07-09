Элитные педофилы. Теория, согласно которой Барак Обама и Билл Клинтон растлевали малолетних

В конце июня в Германии разоблачили крупнейшую сеть педофилов. Только по предварительным оценкам в ней может быть замешано около 30 000 участников. Есть подозрение, что извращенцы орудуют и в других странах. В общем, жуткая история. Но, к сожалению, не единственная в своём роде. В 2016 г., в самый разгар предвыборной гонки в США, пользователи соцсетей и журналисты заподозрили в создании похожего сообщества маньяков американскую политическую элиту. Теорию так и не удалось доказать, но многие американцы до сих продолжают в неё верить. Вспоминаем, как развивался скандал.

Всё началось с публикации переписки Джона Подесты (председатель избирательной кампании Хиллари Клинтон, кандидата от Демократической партии США) на WikiLeaks. Пользователи Reddit досконально изучили сообщения и выяснили, что в них в совершенно неуместном контексте регулярно используются названия блюд и продуктов вроде сыра, пасты, хот-дога, пиццы с сыром и так далее. Точнее, как позже выяснил Алекс Джонс, известный по проекту infoWars журналист, слово "паста" использовалось 78 раз, а "сыр" — 85.

Повторимся, контексты, в которых употреблялись эти слова, были странными. Встречались фразы вроде "твой хот-дог ещё на Гавайях?" или "лучше играть в домино на сыре или на пасте?". Глядя на всё это, пользователи Сети и некоторые журналисты пришли к выводу, что гастрономические термины не что иное, как шифр, с помощью которого демократы договаривались друг с другом о собраниях, где массово совращали детей. Шифр, где "паста" означает мальчик, а "сыр" — девочка.

Вот где пицца зарыта

Слитая на WikiLeaks переписка велась между Джоном Подестой и Джеймсом Алефантисом. Последний является владельцем пиццерии Comet Ping Pong. По версии журнала GQ, Алефантис является одной из самых влиятельных персон Вашингтона. Из тех же писем стало ясно, что Подеста не единственный политик первого порядка, с которым общается Алефантис. Бизнесмен также входил в окружение Барака Обамы, известного лоббиста Вашингтона Энтони Подесты, самой Хиллари Клинтон, популярного либерала Дэвида Брока и не только.

К тому же в сообщениях регулярно фигурировало выражение cheese pizza, первые буквы которого перекликаются с другим выражением, хорошо вписывающимся в теорию, — child pornography (детская порнография). К слогану пиццерии Play.Eat.Drink тоже появились вопросы — из первых букв складывается PED, якобы ещё один общеупотребимый в сообществе педофилов знак. Впоследствии косвенных подтверждений связи Джеймса Алефантиса с педофилами появилось ещё больше.

Мерзкие подробности

Например, в Instagram был обнаружен скрытый профиль бизнесмена с подозрительным контентом. На одном из фото изображена маленькая девочка с приклеенными к столу руками. "Молоко делает тело хорошеньким" — гласит подпись к другой фотографии с ребёнком. Третий пост — про занимающихся сексом людей на куске пиццы.

Сатанинские знаки и детские гробы на фотографиях у друзей jimmycomet (ник Алефантиса в Instagram) тоже не успокоили людей. Да и в целом для человека, у которого нет детей, ресторатор очень часто публиковал фото несовершеннолетних. Они при этом перемежались постами про секс, наркотики и гей-тусовки.

Подливали масла в огонь и посты, в которых бизнесмен обменивается любезностями с Хиллари Клинтон и они хвалят друг друга за некий "экстраординарный талант". В другой же публикации Алефантис хвалится своей близостью с Бараком Обамой: на снимке бывший президент США, играющий в пинг-понг.

Кстати, подвернулась и запись концерта группы Heavy Breathing, который проходил в Comet Ping Pong. В перерыве между песнями вокалист группы вспоминает о Джареде Фогле, топ-менеджере Subway, который в середине 2015 г. признался в педофилии и распространении детской порнографии.

— Он любит звуки нашего мира и ещё две вещи: маленьких мальчиков и детей. У всех нас свои предпочтения, — смеясь, заявил музыкант со сцены. Слышно, как публика поддержала шутку.

Отдельные сообщения и вовсе утверждают , что в пиццерии на стенах изображён половой акт взрослых людей с детьми. Объективно фрески, конечно же, как минимум странные: на них голые тела, которые иногда ещё и обезглавленные. Особенно ввиду того, что Comet Ping Pong позиционируется как семейное заведение.

К друзьям ресторатора тоже появились вопросы

Пользователи соцсетей и журналисты начали подмечать холодящие кровь закономерности в жизни и быте не только Алефантиса, но и его элитных друзей. Например, в июне 2016 г. грянул скандал с Джеффри Эпштейном. Финансист, на самолётах которого летали Хиллари Клинтон, Билл Клинтон, Кевин Спейси, Дональд Трамп и другие знаменитости, был уличён в растлении детей и организации сексуального рабства.

Следом потянулась толстая ниточка к Биллу Клинтону. Оказалось, бывший президент США был одним из самых частых клиентов "Лолита Экспресс" — частной элитной авиалинии, созданной Эпштейном.

Вспомнила пресса и то, что в начале 2016 г. за серийное растление малолетних под стражу был заключён республиканец Деннис Хастерт, в контексте того, что брат Джона Подесты — Энтони — был близким другом Хастерта.

Сам Джон Подеста, как оказалось, тоже не без греха. Ещё в 2004 г. гостившие в его доме люди рассказали The Washington Post, что его спальня увешана цветными фотографиями Кэти Граннан. Этот фотограф известен своими провокационными снимками обнажённых подростков. Также в одной из переписок Подеста обсуждает агентства по усыновлению и торговле людьми в контексте землетрясения на Гаити, случившегося в 2010 г. После этой трагедии многие дети оказались сиротами.

Наследие

Несмотря на все эти улики, прямых доказательств никто так и не нашёл. К счастью или к несчастью, не нашлось и жертв, готовых открыто говорить о домогательствах со стороны перечисленных людей. Некоторые предполагают, что маньяки убивали своих жертв и расчленяли. Либеральная американская пресса довольно быстро задавила скандал и признала "пиццагейт" фейковой новостью.

Способствовала такому итогу и паника Джеймса Алефантиса, который начал жаловаться журналистам, полицейским и даже ФБР на угрозы расправой в соцсетях. Меж тем ни Подеста, ни Алефантис так и не рассказали, что значит употребление гастрономических терминов в переписке.

К слову, Алефантиса до сих пор преследуют в соцсетях и присылают ему сообщения с угрозами. Последняя волна негатива, кстати, в мае этого года пришла именно из Германии, с упоминания которой начинается статья.

Год спустя после выборов сервис YouGov провёл опрос среди американцев на тему "пиццагейта". Выяснилось, что только 17% избирателей Хиллари Клинтон верят в обсуждаемую теорию заговора, тогда как среди сторонников политики Дональда Трампа в причастность политической элиты к совращению малолетних продолжили верить 46% опрошенных.

***

Вернёмся к расследованию в Германии. К сожалению, там, в отличие от США, следствию пришлось иметь дело не с теорией заговора, а с реальными фактами. Есть доказательства.

Недавно там был осуждён 27-летний мужчина, изнасиловавший своих детей трёх и пяти лет от роду. В ходе расследования была изучена переписка извращенца, которая вывела представителей правоохранительных органов на десятки тысяч потенциальных преступников.

На закрытых форумах и в чатах маньяки обменивались друг с другом порнографическими материалами, советами по изнасилованию детей и, что ужаснее всего, обменивались непосредственно детьми. Педофилы рассказывали, как успокаивать детей, чем усыплять, и делились другими мерзкими подробностями.