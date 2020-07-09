В Латвии заявили о приближении семи российских военных кораблей к границе

Национальные вооружённые силы (НВС) Латвии заявили, что сегодня у границы государства были замечены семь военных кораблей России. Об этом НВС сообщила в Twitter.
Отмечается, что судна были замечены в шести морских милях от территориальных вод. Среди кораблей корветы "Советск" и "Мытищи" класса "Каракурт", корветы "Ливень" и "Пассат" класса "Нанушка", корветы "Димитровград" и "Чувашия" класса "Тарантул" и корвет "Серпухов" класса "Буян-М".
Власти Латвии довольно часто заявляют об обнаружении российских военных кораблей у своих берегов и самолётов недалеко от воздушного пространства. В Москве объясняют, что все полёты и передвижения воздушной и морской боевой техники совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.