Больше никаких СМС-кодов. Сбербанк запустил мобильную платёжную систему SberPay

Сбербанк объявил о запуске платёжной системы SberPay, которая будет работать через приложение "Сбербанк Онлайн". Отныне онлайн-покупки можно будет оплачивать без ввода данных карт и СМС-кодов, а пользователи Android с функцией NFC с помощью системы смогут расплачиваться в обычных магазинах.

— SberPay позволяет оплачивать покупки как онлайн на сайтах и в приложении, так и офлайн в торговых точках, оснащённых POS-терминалами, принимающими бесконтактную оплату. Для этого достаточно иметь мобильное приложение "Сбербанк Онлайн", — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что пользователям больше не стоит бояться, что их персональные данные будут украдены. Кроме того, во время оплаты система показывает остаток на карте, с которой совершается покупка. С частных клиентов комиссия взиматься не будет, а для предпринимателей она идентична тарифам на классический эквайринг.

Пока для офлайн-оплаты можно использовать лишь телефоны с операционной системой на базе Android, имеющие функцию бесконтактной оплаты NFC. Также на начальном этапе использованы могут быть только карты Visa.

— Любой наш сервис должен быть простым, чтобы не нужно было разбираться в сложных инструкциях, удобным и вызывать приятные эмоции, а главное — безопасным. Россия уже входит в число стран — лидеров бесконтактных платежей, и, я уверен, SberPay поможет усилить эти позиции, — отметил глава Сбербанка Герман Греф.