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Больше никаких СМС-кодов. Сбербанк запустил мобильную платёжную систему SberPay

В компании заверили, что новая технология поможет сохранить персональные данные.

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Фото © LIFE / Татьяна Руденко

Сбербанк объявил о запуске платёжной системы SberPay, которая будет работать через приложение "Сбербанк Онлайн". Отныне онлайн-покупки можно будет оплачивать без ввода данных карт и СМС-кодов, а пользователи Android с функцией NFC с помощью системы смогут расплачиваться в обычных магазинах.

SberPay позволяет оплачивать покупки как онлайн на сайтах и в приложении, так и офлайн в торговых точках, оснащённых POS-терминалами, принимающими бесконтактную оплату. Для этого достаточно иметь мобильное приложение "Сбербанк Онлайн", — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что пользователям больше не стоит бояться, что их персональные данные будут украдены. Кроме того, во время оплаты система показывает остаток на карте, с которой совершается покупка. С частных клиентов комиссия взиматься не будет, а для предпринимателей она идентична тарифам на классический эквайринг.

Пока для офлайн-оплаты можно использовать лишь телефоны с операционной системой на базе Android, имеющие функцию бесконтактной оплаты NFC. Также на начальном этапе использованы могут быть только карты Visa.

Любой наш сервис должен быть простым, чтобы не нужно было разбираться в сложных инструкциях, удобным и вызывать приятные эмоции, а главное — безопасным. Россия уже входит в число стран — лидеров бесконтактных платежей, и, я уверен, SberPay поможет усилить эти позиции, — отметил глава Сбербанка Герман Греф.

Ранее Лайф рассказывал, что Сбербанк решил выкупить 72% акций картографического сервиса 2ГИС на общую сумму свыше десяти миллиардов рублей. Компании планируют слияние для совместной деятельности, направленной на существенное упрощение повседневной жизни пользователей.

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