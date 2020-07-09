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Ограничения на работу образовательных учреждений в Москве снимут 13 июля

Выпускники и абитуриенты смогут сдавать экзамены очно.

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Фото © Pixabay

Ограничения на очную работу образовательных учреждений в российской столице будут отменены с 13 июля. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Как уточняется, с понедельника могут быть возобновлены занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, различных образовательных организациях, на курсах как для взрослых, так и для детей. К привычному режиму работы вернутся и общеобразовательные школы и колледжи. В них до начала августа будут проходить экзамены. Полноценный учебный год планируется начать 1 сентября.

Студенты вновь смогут посещать университеты и институты, абитуриенты и выпускники — сдавать экзамены в очной форме. При этом выбор формы испытаний остаётся за администрациями вузов и Минобрнауки РФ.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в День знаний 1 сентября в российских школах пройдут традиционные линейки.

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