Ограничения на работу образовательных учреждений в Москве снимут 13 июля

Ограничения на очную работу образовательных учреждений в российской столице будут отменены с 13 июля. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Как уточняется, с понедельника могут быть возобновлены занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, различных образовательных организациях, на курсах как для взрослых, так и для детей. К привычному режиму работы вернутся и общеобразовательные школы и колледжи. В них до начала августа будут проходить экзамены. Полноценный учебный год планируется начать 1 сентября.