Путин поручил реализовать меры для восстановления уровня занятости

Российский лидер Владимир Путин поручил обеспечить реализацию мер, направленных на восстановление численности занятого населения к четвёртому кварталу 2021 года. Об этом сообщается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, по итогам обращения президента РФ к гражданам.

Как уточняется, численность работающих россиян необходимо восстановить до уровня 2019 года. Доклад по поручению Путина должен быть предоставлен до 1 сентября 2020 года, далее — ежеквартально.