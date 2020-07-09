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Путин поручил реализовать меры для восстановления уровня занятости

Доклад главе государства по данному вопросу необходимо предоставить до 1 сентября 2020 года.

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Фото © Pixabay

Российский лидер Владимир Путин поручил обеспечить реализацию мер, направленных на восстановление численности занятого населения к четвёртому кварталу 2021 года. Об этом сообщается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, по итогам обращения президента РФ к гражданам.

Как уточняется, численность работающих россиян необходимо восстановить до уровня 2019 года. Доклад по поручению Путина должен быть предоставлен до 1 сентября 2020 года, далее — ежеквартально.

Ранее глава государства заявил, что безработица в России на фоне ситуации с коронавирусом подросла, но не так драматично, как в других странах.

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