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Режиссёр "Текста" не стал бы убирать откровенную сцену с Асмус, даже если бы предвидел её развод

Клим Шипенко отметил, что был заинтересован в реализации своего замысла.

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Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Режиссёр фильма "Текст" Клим Шипенко рассказал, что всё равно снял бы откровенную сцену с Кристиной Асмус, даже если бы знал, что всё закончится её разводом с Гариком Харламовым.

Когда мы начинали разговор про эту сцену, я не знал, кто из актёров в какой ситуации находится. Я в первую очередь режиссёр, который должен воплотить свой замысел, — сказал он в ток-шоу "Просто о сложном" в "Яндекс.Эфире".

Шипенко также отметил, что изначально знал, что сцена вызовет скандал, который привлечёт людей в кинотеатры. Правда, режиссёр думал, что шума будет больше.

Напомним, о разводе Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили 22 июня. Как рассказали сами супруги, в случившемся не виноваты ни фильм "Текст", ни "третьи лица". Психолог назвала причины их развода. Его также прокомментировали Кузя из "Универа" и Джиган.

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