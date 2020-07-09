Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Ветер, ломающий деревья. На Тульскую область обрушились ураган, град и ливень — видео

О пострадавших в результате стихии не сообщается.

429

Видео © Соцсети

Накануне на Тульскую область обрушилась стихия. Местные жители стали свидетелями сильного ливня, града и ветра, ломающего деревья. Последствия мощной бури уже ликвидируют спасатели.

Согласно данным ГУ МЧС России по региону, в области упало более 300 деревьев, из которых 290 — в самой Туле. Буря также повалила три опоры ЛЭП и повредила 50 светофоров. В ряде районов Тульской области были зафиксированы нарушения электроснабжения, спасатели и аварийные службы немедленно реагируют на все сообщения.

Информации о пострадавших в результате стихии нет.

Выбор редакции

Loading...