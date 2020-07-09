Ветер, ломающий деревья. На Тульскую область обрушились ураган, град и ливень — видео

Согласно данным ГУ МЧС России по региону, в области упало более 300 деревьев, из которых 290 — в самой Туле. Буря также повалила три опоры ЛЭП и повредила 50 светофоров. В ряде районов Тульской области были зафиксированы нарушения электроснабжения, спасатели и аварийные службы немедленно реагируют на все сообщения.