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Россиянам рассказали, как прекращение переводов PayPal внутри РФ повлияет на рынок

Услуга будет недоступна с 31 июля.

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Фото © Shutterstock

Зампред комитета Торгово-промышленной палаты по платёжным инструментам и информационной безопасности, вице-президент НП "Национальный платёжный совет" Тимур Аитов назвал печальным прекращение международной платёжной системой PayPal внутренних переводов в РФ, однако отметил, что это никак не повлияет на российский рынок. Об этом Аитов рассказал Лайфу.

Большинство даже не заметит, потому что у нас внутри по России активно сейчас запущен проект "Сервис быстрых платежей" Центробанком, и число их постоянно растёт. Качество сервисов, сложность и удобство всё время нарастают. У PayPal как раз комиссия больше, во-вторых, я сомневаюсь, что у граждан в массовом порядке находятся счета в PayPal, — сказал Аитов.

Напомним, ранее в PayPal сообщили, что с 31 июля международная платёжная система прекратит переводы между пользователями внутри России. При этом отмечается, что офис PayPal в Москве сохранится.

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