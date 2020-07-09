Россиянам рассказали, как прекращение переводов PayPal внутри РФ повлияет на рынок

Зампред комитета Торгово-промышленной палаты по платёжным инструментам и информационной безопасности, вице-президент НП "Национальный платёжный совет" Тимур Аитов назвал печальным прекращение международной платёжной системой PayPal внутренних переводов в РФ, однако отметил, что это никак не повлияет на российский рынок. Об этом Аитов рассказал Лайфу.

— Большинство даже не заметит, потому что у нас внутри по России активно сейчас запущен проект "Сервис быстрых платежей" Центробанком, и число их постоянно растёт. Качество сервисов, сложность и удобство всё время нарастают. У PayPal как раз комиссия больше, во-вторых, я сомневаюсь, что у граждан в массовом порядке находятся счета в PayPal, — сказал Аитов.