"Восстанавливать дома нет смысла". Лайф пообщался с жителями затопленной Рузы — видео

Потоп в подмосковной Рузе оставил без жилья многих местных жителей: около 30 домов подтопило, а несколько строений снесло потоком. С места происшествия было эвакуировано 52 человека, среди которых семь детей. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации.

— Прорвало дамбу и волной смыло ранее стоящие дома и мой. Мне, может быть, даже больше повезло, чем соседям: дом слетел с фундамента и как поплавок. Его отнесло буквально на 20 метров и развернуло... Это единственный мой дом, где прописан я и дочь. Восстанавливать нет смысла, да и желания здесь больше находиться нет, — рассказал Лайфу Илья Шорин, отметив, что пока помощь никто не предлагал.