"Восстанавливать дома нет смысла". Лайф пообщался с жителями затопленной Рузы — видео

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Потоп в подмосковной Рузе оставил без жилья многих местных жителей: около 30 домов подтопило, а несколько строений снесло потоком. С места происшествия было эвакуировано 52 человека, среди которых семь детей. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации.
— Прорвало дамбу и волной смыло ранее стоящие дома и мой. Мне, может быть, даже больше повезло, чем соседям: дом слетел с фундамента и как поплавок. Его отнесло буквально на 20 метров и развернуло... Это единственный мой дом, где прописан я и дочь. Восстанавливать нет смысла, да и желания здесь больше находиться нет, — рассказал Лайфу Илья Шорин, отметив, что пока помощь никто не предлагал.
Мощный поток воды разрушил и часть Волоколамского шоссе над рекой Городянкой, там полностью перекрыто движение. Пока люди вынуждены передвигаться по самодельным мостикам, но власти Подмосковья обещают организовать пешеходные переходы.
Местные жители рассказывают, что незадолго до происшествия была объявлена эвакуация. Об угрозе затопления стало известно примерно за три часа. Жертв удалось избежать.
Напомним, потоп в подмосковном городе Рузе произошёл накануне вечером. Причиной стали сильные осадки и, как следствие, прорыв дамбы. Губернатор области Андрей Воробьёв поручил ликвидировать последствия ЧП и оказать помощь пострадавшим в кратчайшие сроки.