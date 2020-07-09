Глава Рузы — о потопе: Мы сами осуществили срез дамбы

Воду через дамбу в подмосковной Рузе пустили намеренно для того, чтобы избежать более тяжёлых последствий. Об этом рассказал глава Рузского округа Николай Пархоменко.

— В определённый момент, когда мы понимали, что жителей из зоны поражения вывели, мы сами осуществили срез дамбы, чтобы пустить воду. Воду мы вчера пустили по руслу, точно зная, куда она пойдёт. Если бы мы этого не сделали, вода могла бы хлынуть в город, — приводит слова чиновника телеканал "360".

Пархоменко рассказал, что из-за сильных ливней вода начала собираться неподалёку от города несколько дней назад. Оттуда она попала в русло реки Городенки, уровень которой значительно поднялся. При этом переливная труба не справлялась с нагрузкой. К обеду в районе был введён режим повышенной готовности, а жителей домов, которые попадали в потенциальную зону поражения, эвакуировали. При этом перед операцией были просчитаны самые пессимистичные варианты развития событий.