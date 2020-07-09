Беременная украинка пошла в лес за грибами и родила там ребёнка

На Украине находящаяся на последних неделях беременности женщина родила ребёнка посреди леса. Схватки застали её в момент, когда та собирала грибы. Об этом пишет украинский портал "Молодой буковинец". Инцидент произошёл близ села Тарашаны Черновицкой области.

— В селе Тарашаны женщина пошла в лес. Она была на 39-й неделе беременности. У неё внезапно начались схватки, и она родила ребёнка прямо в лесу, — рассказал директор Черновицкого центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Еленев, добавив, что это вторая беременность женщины.