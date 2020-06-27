Россиянка родила ребёнка в кустах и там же бросила его умирать в пакете

В Удмуртии завершено уголовное расследование в отношении 35-летней жительницы посёлка Балезино, которая скрыла свою беременность, а затем избавилась от тела новорождённого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

— В один из дней апреля, почувствовав начало родовой деятельности, женщина вышла на улицу и дошла до площадки, расположенной у запасного выхода Дома культуры. Там она родила ребёнка и положила его в пакет, — говорится в сообщении.

По данным следователей, причиной гибели малыша стало общее переохлаждение организма. Отмечается, что других детей у его матери нет, причиной своего поступка она назвала тяжёлое материальное положение и неустроенную личную жизнь.

Женщине грозит до пяти лет лишения свободы за убийство новорождённого ребёнка, материалы с обвинительным заключением направлены на рассмотрение суда.