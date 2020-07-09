Путин поручил обеспечить принятие законов о повышении НДФЛ и налоговом манёвре в IT

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить принятие до 24 июля законов о повышении НДФЛ на доходы свыше пяти млн рублей и о налоговом манёвре в IT.
— Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, касающихся... установления налоговой ставки по налогу на доходы физических лиц в размере 15% в отношении превышающей пять млн рублей в год части дохода физического лица, — говорится в тексте поручения, опубликованном на сайте Кремля.
Напомним, в ходе обращения к россиянам глава государства предложил изменить с 1 января ставку подоходного налога с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год. По оценкам властей, это даст бюджету около 60 млрд рублей, которые направят на лечение детей с редкими заболеваниями, закупку медтехники, проведение высокотехнологичных операций.
О налоговом манёвре в IT Владимир Путин также говорил в ходе обращения к гражданам. Он предложил сделать налоговую ставку для IT-компаний одной из самых низких в данной сфере во всём мире.
— Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, касающихся... установления на постоянной основе для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, в совокупности не превышающих 7,6%, а также налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в размере 0%, предусмотрев при этом предоставление субъектам РФ соответствующей компенсации недополученных доходов, — говорится в поручении главы государства.