В "Мосводостоке" объяснили "заболачивание" пруда в Кузьминском парке

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Понижение уровня воды в Верхнем пруду в Кузьминском парке было связано с жалобами на скопления воды на Ферганском проезде, поступившими в конце июня. Об этом Лайфу заявили в государственном унитарном предприятии "Мосводосток".

Чтобы ситуация не повторилась, перед выпадением обильных осадков 3 и 4 июля специалисты понизили уровень воды в водоёме путём открытия шандорных затворов. В то же время жители района пожаловались на эту ситуацию, заявив, что состояние пруда усугубляется с каждым днём.

Фото предоставлено Лайфу "Мосводостоком"

— В связи с открытием шандорных затворов уровень воды в Кузьминском пруду стал понижаться, что помогло предотвратить образование скоплений воды на близлежащих территориях. По окончании выпадения осадков, после нормализации уровня воды в соседних прудах, специалистами предприятия шандорные затворы были оперативно закрыты. Уровень воды стал подниматься, — сообщили в "Мосводостоке".

Фото предоставлено Лайфу "Мосводостоком"